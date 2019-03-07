Doktora FETÖ suçlamasında bulundu, mahkemede özür diledi

KAYSERİ'de Dr. Hatice K.'nin "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen ve sanık hakkında Başbakanlık Bilgi Merkezi'ne (BİMER) örgüt üyesi olduğu iddiasıyla ihbarda bulunan Nihal B., "Heyecanıma yenik düşüp şikayetçi oldum, doktor hanımdan özür dilerim" dedi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Dr. Hatice K. ve avukatı, duruşmada hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık Hatice K., suçlamaları kabul etmeyerek, "'2009 yılında muayenehane açtım, yaklaşık 1 yıl sonra da hastalarımın para yatırması ve ödemelerimi yapabilmek için FETÖ bağlantılı bankada hesap açtırdım. Bu bankadaki hesabım incelendiğinde sadece hastalarımın yatırdığı muayene ücretleri ile benim yaptığım zaruri ödemeler olduğu görülür. Banka, TMSF'ye devredilince de bu bankayla çalışmaya devam ettim. Bilerek ya da destek amaçlı bu bankaya tek kuruş yatırmadım. Yine FETÖ bağlantılı GESİAD'a üyeliğimin ise özel bir nedeni yoktu. 2013 yılında üye oldum ve 2016 yılında da ayrıldım. Hakkımdaki bir diğer iddia da örgütün sohbetlerine katılmak için Salı günleri hasta kabul etmememdir. Bu iddia da tamamen gerçek dışıdır. Ben haftanın 6 günü yoğun bir şekilde çalışan, Pazar günleri de dinlenen bir doktorum. Salı günleri de çalıştığıma dair belgeler dosyada mevcuttur'" ifadelerini kullandı.

Dr. Hatice K. hakkında BİMER'e şikayette bulunan Nihal B. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Nihal B., "'Dr. Hatice Hanım, annemin diyetisyenidir. BİMER'e, Hatice Hanım'ın FETÖ üyesi olduğu ihbarında ben bulundum. 15 Temmuz'dan sonra doktor hanım hakkında bazı dedikodular söyleniyordu. Örneğin, örgütün sohbetlerine katılmak için Salı günleri randevu kabul etmediği gibi. Bunu gerçek sanıp, o günkü heyecanıma yenik düşerek BİMER'e şikayet ettim. Ancak daha sonra bu iddiaların gerçek olmadığını anladım. Doktor Hanım'dan özür dilerim'" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık doktorun tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

DHA