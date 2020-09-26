Doktora tehdit: Kenti terk et yoksa beni katil edersin!
Trabzon'da babası vefat eden bir kişi tarafından telefonla aranan aile hekimi Yılmaz Babutçu tehdit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polisler, aramayı gerçekleştiren kişinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.
Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu, "Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et yoksa beni katil edersin" diyerek tehdit etti. Doktorun kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.
"BABAMI SENDEN DOLAYI KAYBETTİM"
Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'ya tehditlerde bulundu. Doktorun Trabzon'u terk etmesini isteyen kişi, "Defol git Trabzon'dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin" dedi. Doktor kayda aldığı telefonla tehdit anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis doktoru tehdit eden kişiyi arıyor.