Doktordan koronavirüs hastalarına ötenazi şoku: Acı çekmesinler diye yaptım!

Almanya'nın Essen kentindeki bir hastanenin yoğun bakım bölümünde görevli başhekimin, iki ağır koronavirüs vakasını kasten öldürdüğü anlaşıldı. Savunmasında, hastaların acı çekmesini önlemek için böyle bir şey yaptığını söyleyen doktor tutuklandı.

47 VE 50 YAŞLARINDAKİ İKİ HASTAYI ÖLDÜRDÜ

Almanya'da Kovid-19 tedavisi gören ve durumu ağır olan iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan bir başhekim tutuklandı. Essen Savcılığı ve Essen Polisi'nden yapılan açıklamada, Essen Kliniği'nde görev yapan 44 yaşındaki başhekimin, hastalarına kasıtlı ve yasa dışı bir biçimde, ölüme yol açan ilaçlar verdiği belirtildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören 47 ve 50 yaşlarındaki iki Kovid-19 hastası, 13 ve 17 Kasım tarihlerinde yaşamlarını yitirmişti.

ACILARINA SON VERMEK İSTEMİŞ

Zanlı başhekimin ifadesinde ölüm vakalarından sadece biri hakkında konuştuğu ve itirafta bulunduğu belirtildi. Nöbetçi mahkemece hakkında tutuklama kararı çıkarılan doktorun ifadesinde, büyük acılar çeken hastasının acılarına son vermek istediğini ifade ettiği bildirildi.

ÖLÜM SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK MADDE

Essen Üniversitesi Kliniği'nden yapılan açıklamada ise, tutuklanan başhekimin geçen şubat ayında göreve başladığı aktarılarak, "Hekimin iki vakada, ölmek üzere olan hastalarına, ölüm sürecini hızlandıracak bir madde verdiği ihtimali üzerinde duruluyor" denildi.

ÖTENAZİ NEDİR?

Yunanca bir kelime olan ötenazi kelimesi bir insanın ya da bir hayvanın hayatlarının dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle çok az acı duyulan veya hiç acı duyulmayan şekilde ölümlerine sebep olacak bir enjeksiyon uygulamasıyla kişinin yaşam ünitesinden ayrılarak hayatını sonlandırmak anlamına gelmektedir. Ötenazinin pasif ötenazi gibi çeşitleri bulunmaktadır. Ötenazi işlemi sadece bazı bölgelerde yasal olan ve birçok ülkede yasal olamayan bir işlemdir.