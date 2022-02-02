Doktordan skandal tedavi! Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, bağışçıların değil kendi spermlerini kullandı! 21 çocuğun biyolojik babası oldu!​​​​​​​

Hollanda'da bir doktorum yıllar önce imza attığı skandal tedavisi yeni yeni gün yüzüne çıktı...

Jos Beek, Hollanda'da çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, bağışçılar yerine kendi spermlerini kullandığı belirlenen üçüncü doktor oldu.

Olay, insanların biyolojik ailelerini bulmasına yardım eden Fiom Vakfı'nın 21 çocukta DNA eşleşmesi olduğunu tespit etmesi ile ortaya çıktı.

21 ÇOCUĞUN BİYOLOJİK BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırma sonucu 21 annenin, Elisabeth Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Jas Beek tarafından tedavi edildikten sonra doğum yaptığı belirlendi. Beek'in kendi evliliğinden olan çocuklarından birinin DNA'sının, tedavi sonrası doğan 21 çocukla eşleşmesi üzerine Fiom Vakfı, hastaneye durumu haber verdi.

Hastanenin müdürü, tüm dosyaların yok edildiğini, bu nedenle Jas Beek'in kaç kadını tedavi ettiğinin bilinmediğini söyledi. Hastane müdürüne göre doktorun daha fazla çocuğun babası olma olasılığı yüksek. Bu nedenle hastane jinekolog Jas Beek tarafından tedavi edilen herkesin, kendilerine başvurmasını istiyor.

Hastane müdürü yerel bir kanala yaptığı açıklamada, "Doktorun bu davranış biçimi kabul edilemez. Bunu duyunca çok şaşırdık. Ebeveynler için de çocuklar için de üzücü bir durum" dedi.

EN AZ 17 KADINI HAMİLE BIRAKTI

ABD: Tüp bebek tedavisinde yanlış embriyodan bebek sahibi olan çift dava açtı. Hastane hem çocuklar hem de aileleri ile temas kurarak, yapılması gerekenler konusunda onlarla görüşmeye başladı. Elisabeth Hastanesi'nde 25 yıl görev yapan Jas Beek, 2019 yılında hayatını kaybetti. Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı.

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Öte yandan bu skandal tedavi ülkede yaşanan ilk durum değildi. Dr. Jan Karbaat bu konuda bilinen ilk kişi oldu. 2017 yılında ölen Karbaat'ın, en az 81 çocuğun biyolojik babası. Bir başka Hollandalı jinekolog Jan Wildschut da, Zwolle kentindeki Sophia Hastanesi'nde doğurganlık tedavisi gören kadınlarda kendi spermlerini kullandı. 2009 yılında ölen Wildschut'un en az 47 çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.