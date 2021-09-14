Doktorlar da ne yapacağını şaşırdı: Aşı olan vatandaştan hastane bahçesinde tarihe geçecek hareket! Aşıyı kolundan atmak için bakın ne yaptı!

Ülkemizde uygulanmaya başlayan belli alanlarda PCR testinin zorunlu tutulmasının ardından aşılama oranında ciddi artış gözlemlenmişti. Birçok kişi PCR testi yaptırmakla uğraşmamak için aşı olmayı tercih etti. Aşı olan bazı kişilerin yaptıkları ise akıllara durgunluk verdi. Bir kişinin aşısını olduktan sonra hastane bahçesinde koluna sülük yapıştırarak aşıyı vücudundan atmaya çalıştığı görüldü. O anları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

AŞI BÖLGESİNE SÜLÜK YAPIŞTIRDI

O anlara şahit olan hemşire, yaşadığı şaşkınlığı Twitter'daki takipçileriyle paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen hemşire, PCR testi zorunluluğundan kurtulmak için aşı olmayı kabul eden bir vatandaşın, hastaneden çıkar çıkmaz yanında getirdiği sülüğü aşı bölgesine yapıştırdığı anları "Şu an hayatımın şokunu yaşıyorum" sözleriyle paylaştı.

"AŞIYI BU ŞEKİLDE VÜCUTTAN ÇIKARMANIN İMKANI YOK"

Öte yandan yapılan aşıyı vücuttan çıkarmak için, sülük, hacamat ve çeşitli farklı karışımlar kullanan kişilerin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Güner Sönmez, "Aşıyı bu şekilde vücuttan çıkarmanın imkanı yok. Mecburiyetten aşı olan insanların bir kısmının aşı olduktan sonra aşıyı çıkarmak için bazı gayretler içine girdiğini duyuyoruz" şeklinde konuştu.

PARA KARŞILIĞI SATIŞI YAPILIYOR

Test zorunluluğundan kurtulmak için aşı olduktan sonra hemen sülükçüye gidip kollarına sülük yapıştırarak vücudundan aşıyı çıkarmaya çalışanların olduğunu aktaran Profesör Sönmez, bir takipçisinin kendisini aradığını ve Balıkesir'de bazı kişilerin bu işi bir sektör haline getirdiğini söylediğini belitrtti. Profesör Sönmez, takipçisinin "Bu kişi yüksek bir meblağ karşılığında aşı olanlara evinde bir karışım hazırlayıp veriyor" dediğini söyleyerek, "Bunlar tamamen para tuzağı" açıklamasını kullandı.

"SADECE KENDİNİZİ KANDIRMIŞ OLURUSUNUZ"

Bu tarz yöntemlerle aşının etkisinin azaltılamayacağını ya da aşıyla birlikte verilen maddelerin inaktive edilemeyeceğine de sözlerine ekleyen Prof. Sönmez şunları : "Sadece kendinizi kandırmış olursunuz. İnsanlar böyle yöntemlere başvurmasınlar." diye konuştu.

"BUNA İNANMAK BİLE ÇOK SIKINTILI BİR ŞEY"

Bu tür uygulamaların tamamen saçmalık olduğunu belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir de aşının bu tarz yöntemler ile vücuttan çıkarılmasının mümkün olmadığını d,le getirdi. "Tüm kanı da boşaltsanız, tüm kemik iliğini de boşaltsanız o tanıma işi devam eder" diyen Zencir, "Ortalama bir tıp eğitimi almış herhangi bir kişi, bunun mümkün olmadığını bilir. Buna inanmak bile çok sıkıntılı bir şey." diyerek sözlerini noktaladı.