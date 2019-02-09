Doktorlar gebe kalamaz demişti, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor

Diyarbakır'da yaşayan Zeynep Korkmazoğlu, 10 yıl önce ilaçsız adet göremediği gerekçesiyle bebek sahibi olmayacağının söylenmesinin ardından yıkılan hayallerine arkadaşlarının önerisi ile tanıştığı Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in desteği ile yeniden kavuştu. Doktorların gebe kalmaz dediği Korkmazoğlu, Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı tüp bebek yöntemiyle ikinci kez hamile kaldı.

Diyarbakırlı Abdullah ve Zeynep Korkmazoğlu, yaklaşık 10 yıl önce dünya evine girdi. Evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olamayan çift, doktora başvurdu. Yapılan tedaviler sonucu Zeynep Korkmazoğlu'nun ilaç almadan adet görmediği, bu nedenle de çocuk sahibi olmayacağı söyledi. Dünyası başına yıkılan Zeynep Korkmazoğlu, arkadaşlarının tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in yanına gitti. Yapılan tedavi sonrası gebe kalan Korkmazoğlu, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Şu anda 4 yaşında olan kızlarına bir kardeş yapmak isteyen Korkmazoğlu, Doç. Dr. Çoksüer'in kliniğine tekrar başvurdu. 10 yıl önce kendisine hamile kalamazsın denilen Zeynep Korkmazoğlu, yapılan tedaviler sonrası ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrendi.

"Birinci denememizde başarılı olduk"

Hastanın durumu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Çoksüer, hastanın birçok merkezde başarısız denemeler yaptığını söyledi. İlaçsız adet görmediği şikayetiyle gelen hastada yumurtalarının ciddi anlamda tembel olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Çoksüer, "Hastanın yumurtalarının çok zayıf olduğu söylenerek gebe kalamayacağı söylenmiş. Hasta bize ilaçsız adet görememe şikayetiyle başvurdu. Biz de baktığımızda bu hastada yumurtaların ciddi anlamda tembel olduğunu gördük ve burada bir hormon bozukluğu olduğunu saptadık. Hastanın sorununu bulunca direk tüp bebek yapmadık, önce yumurtaların kalitesinin zayıf olabileceğini hastaya aktardık. Hem hastaya hem de eşine ilk önce antioksidan yumurta ve sperm detoks tedavisi verdik. Adetleri düzene girdikten sonra hastaya tüp bebek tedavisi yaptık. Tüp bebek konusunda hasta umutsuzdu, olmayacağı yönünde biraz şüpheleri vardı, birinci tüp bebek denememizde başarılı olduk. Şu anda sağlıklı bir bebeğimiz oldu, hasta ve ailesi için müthiş bir umut, sevinç kaynağı oldu. Bebek doğduktan sonra hasta tekrar adet göremediğini söyledi. 2. tüp bebek uygulamasını çocuk doğduktan birkaç yıl sonra tekrar uyguladık. Bu denemede de aynı şekilde akupunktur, PRP ve antioksidan tedavi yaparak ikinci tüp bebek denemesinde de başarılı olduk" dedi.

Türkiye'yi temsil ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çoksüer bu konularda birçok çalışması olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çoksüer, "Bizim akupunktur ve PRP ile ilgili bilimsel çalışmalarımız var, yakında yurt dışında önde gelen dergilerde yayımlanacak. Uluslararası alanda yayılacak" diye konuştu.

"Çocuğum olmaz denildi, ikinci çocuğum için gün sayıyorum"

Birçok tüp merkezinde defalarca başarısız denemeleri olduğunu aktaran Zeynep Korkmazoğlu, doktorların kendisine ilaçsız adet göremediğinden dolayı çocuğunun olmayacağını söylediklerini belirtti. Korkmazoğlu, "Doktorlar çocuğum olmayacağını söyledi, arkadaşlarımın tavsiyesiyle 10 yıl önce Hakan hocaya başvurdum. İlk çocuğum oldu, bundan 3 ay önce tekrar çocuk sahibi olma kararı aldım. Hakan hocaya başvurdum aynı sıkıntım vardı, kısa süreli tedavilerle başarılı sonuçlandı. İkinci çocuğuma gebe kaldığımın müjdesini aldım çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA