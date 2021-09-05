Doktorlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu: Midesinden Nokia 3310 çıktı

Güneydoğu Avrupa'da bulunan Kosova'nın başkenti Priştine'de doktorlar karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdılar. Erkek bir hastanın midesinde Nokia 3310 model bir cep telefonununa rastlayan doktorlar, şahsı ameliyata aldılar. Telefonun, adamın midesinde dört gün kaldığı tespit edildi.

AMELİYAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI, TELEFON ÇIKARILDI!

İlginç operasyonu başarıyla tamamlayan sağlık ekibinin başındaki doktor Skender Teljaku, adamın midesinden çıkarılan telefonun fotoğrafları ile röntgen ve endoskop görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Teljaku yaptığı paylaşımda, ameliyat esnasında telefonu mideyi kesmeden, endoskop olarak bilinen özel cihazlar yardımıyla üç ayrı parçaya ayırmayı başardığını açıkladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Teljaku, telefonun bataryasının en tehlikeli parçası olduğunu, patlayarak adamın yaşantısına son verebileceği olasılığı da açıkladı. Şahsın telefonu nasıl ve neden yuttuğu bilinmiyor. Hastanın sağlığının iyi olduğunu söyledi.