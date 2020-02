Doktorlar korosu, kanser hastaları için şarkı söyledi

Tamamı doktorlardan oluşan koro "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla bir araya gelerek kanser hastaları ve yakınlarına moral için sahne aldı.

Medicana International İstanbul Hastanesi ve Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü işbirliği ile onkoloji hastalarının ve yakınlarının yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla bilinçlendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında sahne alan Medicana Müzik Topluluğu da onkoloji hastalarına destek oldu. Tamamı doktorlardan oluşan koro, kanser hastalarına ve yakınlarına moral vermek amacıyla şarkılarını söyledi.

Konser öncesi konuşmalarla başlayan etkinlikte hastalık ile ilgili bilgi veren Medicana International İstanbul Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, "Bir toplum sağlığı problemi haline gelen kanser, her gün korona virüsünden daha fazla insanın yaşamını yitirmesine neden oluyor" dedi.

"Her 8 kişiden 1'inin kanser olma riski var"

Onkoloji hastalıklarıyla ilgili açıklama yapan Demiray, "Kanser çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesi. Bir toplum sağlığı problemi haline geldi. Korona virüsünden bahsediyoruz ama kanser her gün korona virüsünden daha fazla insanı öldürüyor. Her 8 kişiden 1'inin kanser olma riski var. Türkiye'de her yıl 200 binin üzerinde kişi kanser oluyor." dedi.

"Tıbbi tedavilerin yanında "spor" yapmak da gerekiyor"

Kanserle mücadelede spor aktivitelerinin önemli olduğuna da değinen Demiray, "Kanserle mücadelede tıbbi tedavilerin yanında spor da yapmak gerekiyor. Spor, kanser tedavilerinde oldukça olumlu fayda sağlıyor. Sadece sabahları yürüyüş yaparak bile kanserle mücadelede önemli bir adım atmış olunur. Beslenme konusuna gelince karbonhidrat türüyle beslenmeyi azaltınca, daha doğal ürünlerle beslenince hayatınıza çok büyük katkı sağlamış oluyorsunuz. Bunlar birçok tedavi kadar önemli oluyor." sözlerini ifade etti.

Hastalığın tedavi yöntemlerinin geliştiğinden de bahseden Demiray, "Son yıllarda geleneksel tıbbı bir bilim haline getirdik. Geleneksel yöntemleri modern tıbba entegre ederek başarılı tedavi türlerini sağlayabiliyoruz. Kişiye özgü kanser tedavisiyle daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz." sözlerini ifade etti.

Etkinlikte şarkı söyleyen koronun şefi aynı zamanda kanser hastalığını yenmiş Nilay Döldoş ise sanatın, müziğin hastalıkla mücadelede etkili olduğuna dikkat çekti.

"Hastalar müzik gibi bir sanat dalıyla hayata tutunabilir"

Döldoş, "Bu koromuz akademisyenlerden oluşuyor. Hastane içindeki ekibimizden oluşuyor. Müziğin şifası olduğuna inanıyorum. Bu etkinliklerle onkoloji hastalarına destek olmak istiyoruz. Ben onkoloji hastasıydım bu hastalığı müzikle yendim. Kanser değil biz güçlüyüz. Hastaların bir şekilde hayata tutunması gerekiyor. Hastalar müzik gibi bir sanat dalıyla hayata tutunabilir. Pes etmeden mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

