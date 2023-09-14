Doktorlar, silah zoruyla kaçırılan meslektaşları için birlik oldu

Samsun'da doktorlar, meslektaşlarının silah zoruyla kaçırılmasına yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi, meslektaşlarını kurtaran emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem, dün nöbetçi olduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası önünde aracına binen, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem Eriş'in kocası G. Eriş (34) tarafından silah zoruyla kaçırılmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis alarma geçip, kısa sürede kaçırılan doktoru yara almadan kurtarmıştı. Bugün de Samsun Tabip Odası'na bağlı doktorlar, Dr. Mustafa Erdem'in çalıştığı hastanenin önüne gelerek basın açıklaması yaptı.

Doktorlar adına basın açıklamasını okuyan Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sıla Karagöz Özen, "Bugün burada basın açıklaması yapma sebebimiz maalesef yeni bir sağlıkta şiddet olayı ile karşı karşıya kalmamızdır. Bu hastanede görev yapan Dr. Mustafa Erdem bir hasta yakını tarafından silahla kaçırılmış, tehdit edilmiş, darp edilmiştir. Emniyet güçlerinin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu hayati bir yaralanma olmadan doktorumuz kurtarılmıştır. Meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, her yönden sosyal ve hukuki desteğimizi sunuyoruz. Olayda emeği geçen emniyet güçlerine de teşekkür ediyoruz. Samsun'da ne yazık ki çok değerli meslektaşlarımız Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir'i 2015 yılında görev yerlerinde karşılaştıkları saldırılar sonucu kaybettik. Ardından gün geçmedi ki yeni bir şiddet olayı yaşanmasın. Sadece geçtiğimiz 3 ay içinde bile ilimizde 3 meslektaşımız görev başında şiddet olayı ile karşı karşıya kaldı" dedi.

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"Tek tesellimiz meslektaşımızın hayatta olması"

Doktor Mustafa Erdem'in sağ olmasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Özen, "Dün meslektaşımız Dr. Mustafa Erdem kendisini günlerce takip eden ve planlayarak saldırıya geçen bir hasta yakını tarafından silahla alıkonuldu. Meslektaşımızın bugün hayatta olması, aramızda olması bizim için tek ve en önemli teselli. Saldırganın yakalandığı ve hukuki sürecin başladığı bilgisini de paylaşmak istiyoruz. Bundan sonra ne olacak? Sıra hangimizde? Biz hekimler ve sağlık çalışanları görevimizi yaparken, topluma sağlık hizmeti sunarken öldürülüyoruz, darp ediliyoruz, hakaretlere maruz kalıyoruz. Artık şiddet nedeniyle iş bırakmak istemiyoruz" diye konuştu.

Doktorlar, basın açıklamasının ardından alkışlarla şiddet olayını protesto ettiler. Çevredekiler ve hasta yakınları da doktorlara destek verdiler.

(ED-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)