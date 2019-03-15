Doktorlar ve gazetecilerin maçında dostluk kazandı

Giresun'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gazeteciler ve doktorlar halı saha maçında karşı karşıya geldi. Dostluk havasında geçen maç 8-8 berabere sonuçlandı.

Giresun'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gazeteciler ve doktorlar halı saha maçında karşı karşıya geldi. Dostluk havasında geçen maç öncesinde toplu fotoğraf çekildi. 30 dakikadan iki devre halinde oynanan maç 8-8 berabere sonuçlandı. Doktorlar takımı adına konuşan Aile Hekimi Servet Cebeci, "Bu özel günümüzde gazeteci arkadaşlarımız ile güzel bir anı oldu. İnşallah devamı da gelir. Spor sağlığın temel koşullarından, hem stres attık hem de güzel bir mücadele yaptık." dedi.

Gazeteciler adına konuşan İHA muhabiri Resul Yanbul, "Bugün onların günü, biz onlarla çalışma hayatının birçok yerinde bir araya geliyoruz. Spor dostluk ve kardeşliktir. 14 Mart Tıp Bayramı'nı bizimle geçirdikleri için doktorlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA