Doktorlar 'yürüyemez' diyordu! 752 gün komada kalan adam şimdi koşmak için çaba sarf ediyor!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Semih Taşdemir, 2015 yılında yeni aldığı bir motosiklet ile geçirdiği kaza sonucunda tam 752 gün komada kaldı. Komada kaldığı süre boyunca beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyata giren Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıktı. Doktorların bir daha ayağa kalkamayacağını söylediğini aktaran Taşdemir "Ailem 1-2 saniye ayakta durduğumu görünce sevinip, bana hediyeler alıyordu" diye konuştu.

GÖZ KAPAKLARIYLA İLETİŞİME GEÇTİLER

Kazanın ardından uyandıktan sonra ürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Taşdemir, evine çarşaf içerisinde götürüldü. Talihsiz adamın tedavisi için eve gelen doktorlar ve fizyoterapistler ise ayağa kalkamayacağını söyledi. Ancak umudunu kaybetmeyen aileye, 2018 yılında bir arkadaşı, fizyoterapist Mustafa Erkol'u önerdi. Erkol, ilk tanıştığında konuşamayan, bilinci yerinde olmayan Taşdemir ile göz kapakları aracılığıyla iletişim kurdu.

1.5 YIL SONRA İLK UMUT IŞIĞI GELDİ

Taşdemir'in azmini gören fizyoterapist, genç adamı yürüteceğine dair söz verdi. İlk olarak Taşdemir'in eklemlerini açmaya çalışan Erkol, ardından oturması için çalışmalar yürüttü. Zorlu tedavi sürecinde yaşadığı acılar yüzünden avazı çıktığı kadar bağıran Taşdemir, 1,5 yıl çalışmanın ardından ilk defa 1-2 saniye de olsa ayakta durabildi. Bu umut ışığını gören Taşdemir ve ailesi büyük mutluluk yaşadı.

"2-3 YAŞINDA ÇOCUK GİBİYDİM"

Komadan çıktığında hayatına dair hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Semih Taşdemir, "Kafama aldığım darbeden dolayı 25 ay komada kaldım. Komadan çıktım ama bilincim yerinde değildi. Hayatıma dair hiçbir şey hatırlamıyordum. 2-3 yaşında çocuk gibiydim. Zamanla iyileşmeye başlayınca fizyoterapist Mustafa Erkol ile tedaviye başladık" dedi.

"SANİYELERLE BİLE DURAMIYORDUM"

Şimdi ikinci hayatına başladığını ifade eden Taşdemir, "1-2 dakika ayakta durabilme ihtimalim yoktu. Saniyelerle bile duramıyordum. Ailem benim 1-2 saniye ayakta durduğumu görünce sevinip bana hediyeler alıyordu. Özellikle koşmayı çok istiyorum. Cep telefonu tamircisiydim ve tekrar işimi yapabilmek, ailemi gezdirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ONUN İÇİN ARTIK YENİ BİR HAYAT VE YENİ BİR YAŞAM"

Oğlunu hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyleyen Orhan Taşdemir ise "Oğlum 752 gün yoğun bakımda kaldı. Uyandıktan sonra bir çuval içerisinde taşır gibi çarşafın içerisinde ancak götürebildik. Onun için artık yeni bir hayat ve yeni bir yaşam" ifadelerine yer verdi.

"ONA SÖZ VERMİŞTİM"

Semih Taşdemir'in artık bir hastası değil dostu olduğunu söyleyen Mustafa Erkol da, "Onun gayreti olmasaydı bu yola giremezdik. Önce eklemleri açabilmek için uğraştık. Sonra oturduk, ayağa kalktık, desteksiz ayakta durduk, önce yürüteçle şimdi de desteksiz yürüyebiliyor. Şu anda kendi aracını kullanabiliyor. Ona 'Seni yürüteceğim' diye söz vermiştim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum" dedi.