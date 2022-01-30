Doktorlardan uyarı geldi: Bu belirtileri yaşadıysanız Omicron geçirmiş olabilirsiniz...

Wuhan’da tespit edilen virüsten ya da bir süre önceye kadar baskın virüs olan Delta varyantından çok daha farklı etki gösteren gösteren Omicron varyantı hızla yayılırken birçok ülkede vaka sayıları rekor artış gösterdi.

Uzmanlar, önceki Covid-19 türlerine göre daha farklı semptomlar sergileyen Omicron varyantının insanlara hızlı bir şekilde bulaştığını ve birçok insanın kayıtlara “Covid-19 hastası” olarak geçmeden iyileştiğini söyledi. İsrail’in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post, bilim insanları ve uzmanların görüşüne yer vererek, Omicron varyantının bazı kişilere belirti göstermeden bulaştığını aktardı.

TEST OLACAK KADAR KÖTÜ HİSSETMEDİYSENİZ...

Önceki varyantlara göre Omicron varyantı tam aşı olmuş bireylerde genelde hafif geçiyor. Her ne kadar Omicron varyantının ilk vakaları 2021’in sonunda tespit edilmiş olsa da bu varyantın daha önceden de tespit edilebildiği kayıtlara geçti. Bazı insanlarda belirgin semptom göstermeyen bu hastalıkta, test olacak kadar kötü belirtiler olmadıysa, farkında olmadan Covid-19 hastalığını geçirmiş ve iyileşmiş olabilirsiniz.

GRİP OLDUĞUNUZU SANDINIZ AMA…

Omicron varyantının gripbe benzeyen bir çok belirtisi var ve üstelik grip mevsiminin de yoğun olduğu bir dönemde yayıldı. Ateşiniz var, öksürüyorsanız ve yorgun hissediyorsanız ve doktorlar grip olmadığınızı söylüyorsa, Omicron bulaşmış olma ihtimali yüksek. İsrail’deki Ben-Gurion Üniversitesi Kamu Sağlığı Yüksek Okulu’nda görevli Dr. Nadav Davidovich, aynı anda grip ve koronavirüse yakalanan kişilerde "Flurona" görüldüğünü söyledi. Bunun sebebi olarak her iki hastalığın da solunum yolunu etkilediğini ve öksürük, burun akıntısı, ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve halsizliğe sebebiyet verdiğini dile getirdi.

SAÇINIZ DÖKÜLÜYORSA

Bilim insanları koronavirüsün yoğun biçimde saç dökülmesine sebebiyet verdiğini söylüyor. Lancet’te bir yıl önce yapılan bir araştırmada, Covid-19’u atlatan kişilerin yüzde 22’sinde iyileştikten 6 ay sonra saç dökülmesi şikayetleri geldiği belirtildi. Kadınlarda bu durumun daha yaygın yaşandığı kayıtlara geçti. Uzun Covid-19 vakalarında saç dökülmesini yanı sıra eklem ağrısı, yorgunluk, nefes darlığı da en çok yaşanan belirtiler arasında.

AİLENİZ HASTA OLDUYSA...

Eğer ailenizdeki herkes hastalandı ve aynı evde yaşamanıza rağmen siz hastalanmadıysanız, size de Omicron bulaşmış olabilir. Zira Omicron varyantı bazı insanlarda çok az veya hiç semptom göstermeden geçiyor.

MİDE RAHATSIZLIĞI YAŞIYORSANIZ...

Koronavirüs solunum yollarını etkileyen bir hastalık fakat bedenin birçok bölgesinde de sorun çıkartabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Omicron varyantı bulaşan birçok insanda ishal gibi boşaltım sistemi sorunlarının meydana geldiğini duyurdu.

GÖZÜNÜZDE ENFEKSİYON VARSA

Amerikan Oftalmoloji Akademisi hazırladığı araştırmada halk arasında kırmızı göz ya da pembe göz olarak da bilinen konjonktivitin, corona virüsün bir semptomu olabileceğini duyurdu.

AYAĞINIZDA KAŞINTI YAŞIYORSANIZ...

İspanya’da yapılan bir araştırma da, bazı hastaların omicronla beraber ayaklarında bir kaşıntı veya enfeksiyon yaşanabileceğini ortaya çıkardı. “Koronavirüs ayağı” olarak da bilinen bu semptom, diğer semptomların görünmemesi durumunda bile görülebiliyor. Araştırmayı yürüten Dr. Ignacio Garcia-Doble, “En çok görülen vakalarda ufak kırmızı kabarcıklar ve noktacıklar tespit edilebiliyor” dedi.