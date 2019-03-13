Doktorların yerini robotların alması istenmiyor

Yapay zekânın her geçen gün daha da gelişmesi insanları tedirgin ediyor. Yapılan bir araştırma sonucuna göre; küresel olarak insanların yalnızca yüzde 7'si doktorların yerini robotların almasından memnun olacağını söyledi.

Yapay zekânın yaklaşık 50 yıl içinde insanın yaptığı her şeyi daha iyi yapacak olma olasılığı insanları rahatsız ediyor. Oxford ve Yale Üniversitelerinden araştırmacılar, yapay zekâ konusunda çalışan 352 bilim insanı ile görüşerek hazırladığı rapora göre 2053 yılında robotlar cerrah olarak çalışabileceklerini bildirdiler. Barem ve küresel ortağı WIN tarafından 40 ülkede 30 bin 890 kişiyle görüşülerek insanların teknolojik açıdan gelişen robotlara bakış açısını araştırdı.

Yapay zekâ doktorların yerini almasın

Küresel olarak insanların yalnızca yüzde 7'si doktorların yerini robotların almasından memnun olacağını söyledi. Türkiye'de de benzer (yüzde 8) bir oran görünüyorken memnuniyetin en yüksek olarak ifade edildiği ülkeler Hindistan (yüzde 24), Lübnan (yüzde 22), Çin (yüzde 17), Filistin (yüzde 16), Güney Kore (yüzde 11), Japonya ve ABD (yüzde 10).

Ortalamaya göre yüksek oranlar ülkelerin ya bu konulardaki çalışmalarına ya da sağlık sistemlerdeki sorunlara işaret ediyor. Yapay zekanın doktorların yerini almadan yaptıkları işte onlara destek olması fikri ise küresel olarak kabul görüyor. Görüşülen kişilerin yüzde 53'ü bu konuda hemfikir ve eğitim arttıkça bu oran yükseliyor, üniversite ve üzeri eğitimli kişilerde yüzde 64'e kadar çıkıyor. Türkiye'de bu oran oldukça düşük; yüzde 36. Gençlerde, yüksek eğitimli ve gelirli kişilerde oran yükseliyor. 18-34 yaş grubu için yüzde 51, AB grubunda yüzde 57, üniversite mezunları arasında ise yüzde 56 seviyelerinde bulunuyor.

Doktorlar tarafından yapılan hiçbir işin yapay zekâya aktarılmasını istemeyenlerin oranı küresel olarak yüzde 29 iken en yüksek katılımı Almanya (yüzde 43) ve Türkiye (yüzde 42) gösteriyor. Bu oran Japonya dışındaki G7 ülkelerinde de ortalamanın üstünde yer alıyor.

Kaynak: İHA