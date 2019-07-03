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  3. Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı

Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde doktor çifti darbeden 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde doktor çifti darbeden 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin Devlet Hastanesinde dün mesailerinin bitiminde çocuklarını almaya giden Endokrinoloji Uzmanı Davut Sakız ile Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan eşi Ayşe Sakız'ı takip eden bir hasta ve yanındaki şahıs, doktor çifti darp etmişti.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen C.B. ve Y.B. isimli zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı

Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı

Kaynak: İHA

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