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  3. Doktorum dedi, kas hastası çocuğun ailesini ameliyat vaadiyle dolandırdı

Doktorum dedi, kas hastası çocuğun ailesini ameliyat vaadiyle dolandırdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda aile, doğuştan kas hastası olan çocuğunu tedavi ettirmek isterken dolandırıldı. Kendisini doktor olarak tanıtan sahtekar, ailenin 27 bin TL'sini aldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesinde yaşamakta olan Açıkgöz ailesi, kas hastası olan 13 yaşındaki çocuğu Ahmet Açıkgöz'e çare ararken dolandırıldı. Yardım arayan aileye ulaşıp kendisini doktor olduğunu söyleyen dolandırıcı ailenin 27 bin TL'sini aldı.

"15 YAŞINDA YATALAK KALACAK"

Maddi durumlarının çok kötü olduğunu ifade eden amca Beraat Açıkgöz,  “Doğuştan kas hastası olan yeğenim Ahmet’in, doktorların 15 yaşına geldiğinde yatalak kalacağını söyledi. Yürümesinde ise zorluk çekiyor. Babası fabrika işçisi ve tedavisi için yardım çağrısında bulundu. İletişime geçen kişi yardım edeceğini söyledi. Önce abimin hesabına 25 bin TL yatırdı ve sonrasında gelen şifreleri kendisine göndermesini istedi. O şifrelerle birlikte gönderdiği 25 bin TL’yi tekrar çekerek abimin üzerine ise 27 bin TL kredi çekmiş. Tekrar o kişiyi aradık ve ulaşamadığımızda ise dolandırıldığımızı anladık. Hemen gidip şikâyetçi olduk. Şuana kadar herhangi bir sonuca varılamadı. Bizler çok mağdur durumdayız ve yetkililerden yardım bekliyoruz”  ifadelerinde bulundu.

Doktorum dedi, kas hastası çocuğun ailesini ameliyat vaadiyle dolandırdı

 

13 yaşındaki kas hastası çocuk Ahmet Açıkgöz ise, “Babam fabrikada çalışıyor ve o borcu ödemek için maddi durumumuz yeterli değil. Çok zor durumdayız ve bizi mağdur eden kişinin bulunmasını istiyorum. Yetkililerden ve iş adamlarından yardım istiyoruz” dedi.

Doktorum dedi, kas hastası çocuğun ailesini ameliyat vaadiyle dolandırdı

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