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Doktorun maske ikazına bıçaklı saldırı!

İzmir'de acile gelen kadın hastayı muayene sırasında maske takması konusunda uyarıda bulununca kadının yanında bulunan kocası tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Olayın ardından gelen hastane polisi 2 şüpheliyi dışarı çıkartarak gözaltına aldı.

Doktorun maske ikazına bıçaklı saldırı!

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde yaşanan olayda görevli pratisyen hekim, acile gelen kadın hastayı tedavi etmeden önce maske takması yönünde uyarıda bulundu. Doktorun bu uyarısına sinirlenen kadının kocası yanında bulundurduğu bıçak ile doktora saldırdı. Doktorun beyaz kod vermesi ile olay yerine gelen güvenlik ekipleri kadın ve kocasını gözaltına aldı.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda hastanenin Acil Travma Bölümüne ‘göğüs darlığı ve kalp rahatsızlığı’ sebebiyle tedavi amaçlı gelen Gizem B’ye müdahale eden pratisyen hekim Musa B., iddialara göre hastaya, ‘maske takması’ konusunda ikazda bulundu. Gizem B’de doktora, ‘ateşimi ölçmeden bana maske taktırmaya çalışıyorsun’ cevabını verdiği ileri sürülürken, bu sırada hastanın yanında bulunan kocası Özgür Ş’nin doktora önce hakaretler savurduğu ve ardından sedye önünde bulunan masayı kırdıktan sonra yanında bulunan bıçak ile doktora saldırdı.
Doktorun maske ikazına bıçaklı saldırı!

DOKTOR SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Bıçaklı saldırının ardından doktor Musa B., polis ekiplerinden yardım istemek amacıyla ‘Beyaz Kod’ verirken, güvenlik görevlilerince olaya müdahale edildi. Şüpheli şahıslar ise hastaneden çıkmak üzereyken olay hakkında bilgilendirilen hastane polisi Salih A., tarafından şahıslar hastaneden çıkmak üzereyken Gizem A’dan suç aleti bıçağı teslim aldı. Polis tarafından takviye ekip istenmesi üzerine adrese gelen ekipler tarafından Gizem B., Özgür Ş'i ve Gizem B’nin babası Mehmet Ali G., yakalanarak gözaltına alındı.

Doktorun maske ikazına bıçaklı saldırı!

Okan Gül
Video Editörü


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