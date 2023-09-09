Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın final gecesi Gaziantep’te düzenlendi

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Dokuma, örme ve baskı olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışmanın para ödülü toplam 1 milyon 450 bin liraya ulaşıyor. Türk tekstil sektörüne kazandırılmaya aday birbirinden değerli tasarımlar, jürinin değerlendirilmesine sunuldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma için oldukça mutlu olduğunu ifade eden TİM Tekstil Sektör Kurulu ve GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci "Tekstil sektörümüze özgün tasarımlar ve yeni tasarımcılar kazandırmak için Doku gibi tasarım yarışmalarının önemi çok büyük, ben de genç tasarımcılarımız kadar heyecanlıyım" dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın final gecesi programı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hizmet Binasında düzenlendi. Tekstil ve moda tutkunlarının ilgiyle takip ettiği gecede, birbirinden güzel tasarımlar sergilendi.

"Sergilenen Tasarımlar Sektörümüzün Geleceğine Yön Verecek"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, Birlik ve Oda Başkanları, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin de katıldığı gecede açılış konuşmasını yapan Vali Çeber, "Gaziantep'e geldiğim günden beri bu kadim şehre dair her gün yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her biri ayrı bir hikayeye sahip bu sanat eserlerine emek veren genç arkadaşlarımızı, organizasyonda emeği geçen GAİB Yönetimini ve çalışanlarını kutluyorum" dedi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaptığı konuşmada, "Burası medeniyetin beşiği olmuş bir coğrafya. Geçmişi İpekyoluna dayanan bu güzel coğrafyada böylesine güzel bir yarışmada emeği geçen herkesi kutluyorum. Üreten, inovatif gelişmeleri takip eden, yeniliğin peşinde koşan bu güzel şehrin sanayicileriyle gözümüz hep daha yukarıda hep daha iyisinde olacak" ifadelerini kullandı.

Tekstil ve moda tasarımı öğrenci ve mezunlarının özgün tasarımları ile katılabildiği Doku Kumaş Tasarım Yarışması, önceki yıllarda olduğu gibi dokuma, örme ve baskı olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlendi. Yarışmaya bu yıl ayrıca bir Sürdürülebilirlik Özel Ödülü eklendi.

8 Eylül'de gerçekleştirilen tasarım şölenine ilişkin açıklamada bulunan Kileci ise "Biz Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tekstil sanayicileri olarak ülkemizin gerçekleştirdiği tekstil ihracatının önemli bir payına imza atıyoruz. Aynı zamanda daha özgün, daha nitelikli ürünleri nasıl ihraç ederiz, ülkemizin ihracatında çok daha yüksek rakamlara nasıl ulaşırız meselesi üzerinde mesai harcıyoruz. Çünkü güçlü olduğumuz pazarlara baktığımızda Avrupa ve Amerika ülkeleri önde geliyor. Bu pazarlara ürün satabilmek için belli standartların üzerinde olup rekabette öne çıkabilmelisiniz. Bu durumda bir taraftan kaliteyi belli bir seviyenin üzerine çıkarmalı ve diğer taraftan ihracat yelpazemizi genişleterek geniş kitlelere hitap edebilmeliyiz. Tekstil alanında çalışan ve çalışmak isteyen yeteneklerin cesaretlendirilmesi ve desteklenmesine karar verdik. Doku Kumaş Tasarım Yarışması bu açıdan çok değerli bir hedef barındırmaktadır. Örme, baskı ve dokuma olmak üzere 3 kategoride genç tasarımcılarımız yeteneklerini yarıştırdı. Ayrıca yeşil üretimin tekstil sanayiinin geleceği olduğu bilinciyle ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla, Sürdürülebilirlik Özel Ödülü takdim edeceğiz. Sonuç olarak birbirinden değerli çalışmaları tekstil otoritelerinin ve modaya ilgi duyan kitlelerin beğenisine sunma fırsatı yakaladık. İnanıyorum ki bugün sergilenen tasarımlar, tekstil sektörümüzün geleceğine yön verecektir" ifadelerine yer verdi.

Dereceye giren yarışmacılar para ödülü ve eğitim fırsatlarının kapısını araladı

Kileci, açıklamasında yarışma çerçevesinde belirlenen ödüllerden de bahsetti. 29 tasarımcının katıldığı ve 116 tasarımın finalde yarıştığı Doku'da alanında uzman akademisyen ve tekstil sektör temsilcilerinin jürilik yaptığı değerlendirme sonrasında her kategorinin birincisi 225 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Dokuma kategorisinin birincisi Efekan Türker ödülünü Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci'den alırken, Örme kategorisinin birincisi Çağla Çokgezen ödülünü Sanko Holding Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'dan, Baskı kategorisinin birincisi Bahar Meydan ise ödülünü Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den aldı.

İkincilere 150 bin TL ve üçüncülere de 75 bin TL para ödülünün verildiği yarışmada ayrıca 100 bin TL tutarındaki "Sürdürülebilirlik Özel Ödülü"nün sahibi ise Selin Bulur oldu. Selin Bulur'a ödülünü GATHİB Yönetim Kurulu üyeleri İpek Teymur Külekçi ve Fazıl Özyaşar teslim etti. Toplam para ödülü 1 milyon 450 bin TL olan yarışmada her kategorinin ilkleri Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonunda uygun görülmeleri halinde 1 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurtdışındaki tasarım okullarında eğitim görme imkanına sahip olacak. Bunların haricinde kategorilerinde ilk 5'e giren yarışmacılar, yurtdışındaki bir Tekstil ve Moda Fuarını ziyaret etme ödülü de kazanmış oldular.

Dokuma Kategorisi; 1. Efekan Türker,2. Cansu Nur Aycan,3. Çağla Işıl Karatan, 4. Sema Orbaç, 5. Dilek Selçuk. Örme Kategorisi; 1. Çağla Çokgezen, 2. Edanur İmanlı, 3. Seniyye Serim, 4. Gizem Akyol, 5. Esin Öykü Terzi. Baskı Kategorisi; 1. Bahar Meydan, 2. Tuğba Kar, 3. Su Dura, 4. Fatma Gül Kabalar, 5. Emirhan Karayılan. Sürdürülebilirlik Özel Ödülünü ise Selin Bulur kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)