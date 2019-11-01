Döküm sanayi fabrikası Osmaneli’ne katkı sağlayacak

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyet gösteren döküm sanayi fabrikasını ziyaret etti.

Başkan Şahin, fabrika çalışanları ile bir araya gelerek fabrika hakkında bilgi aldı. Ardından bir açıklamada bulunan Şahin, "İlçemizin en eski sanayi kuruluşu olan döküm sanayi fabrikası yatırımlarına devam ediyor. Özellikle ihracat talepleriyle satış hacmini arttıran şirketimiz yatırımlarına ve eleman alımına devam ediyor. Belediyemizin her konuda destek olduğu fabrika çalışanlarını yöneticilerini Osmaneli'nde ikamet ettirmek için konut yatırımı planlıyor. İlçemize büyük katkı sağlayacak şirketimizin konut projesi için her türlü desteği sağlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA