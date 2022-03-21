Döküm Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Döküm Teknikeri görev tanımı nedir, Döküm Teknikeri ne iş yapar, Döküm Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Döküm Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Döküm Teknikeri Tanımı;

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Döküm Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Döküm Teknikeri Maaşları

Döküm Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Döküm Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Döküm Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.17

Meslek Adı :

Döküm Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Metal parçalarını eriterek kalıplarda şekillendiren, döküm sonucu elde edilen parçalar üzerinde oluşan fazlalıkları temizlettirip kullanılır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Döküm Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Döküm yolu ile elde edilecek parçanın, kullanılacağı yere göre, hangi metal veya alaşımdan hangi miktarlar kullanılarak yapılması gerektiğine karar vermek,

b) Kum kalıplarının hazırlanıp döküme hazır hale getirilmesini sağlamak,

c) Döküm parçasının mikro yapısını bilerek mikroskop ile malzeme tayini yapmak,

d) Metallerin teknolojik bilgilere göre ergitilmesini sağlamak veya alaşımlarını hazırlamak,

e) Ergitilmiş metali veya alaşımı daha önce hazırlanmış kalıplara dökmek

f) Dökümü yapılan parçanın fazla kısımlarını temizlemek

g) Dökümü yapılan parçayı işlemeye hazır hale getirmek,

h) Dökülen parçanın analiz hesaplarını tutmak,i) Plak model üretmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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