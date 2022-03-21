Döküm Teknisyeni (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Döküm Teknisyeni (Metal) görev tanımı nedir, Döküm Teknisyeni (Metal) ne iş yapar, Döküm Teknisyeni (Metal) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Döküm Teknisyeni (Metal) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Döküm Teknisyeni (Metal) Tanımı;

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Döküm Teknisyeni (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Döküm Teknisyeni (Metal) Maaşları

Döküm Teknisyeni (Metal) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Döküm Teknisyeni (Metal) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Döküm Teknisyeni (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.18

Meslek Adı :

Döküm Teknisyeni (Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıp ve maça kumu hazırlayabilen, kalıp ve maça yapabilen, çeşitli ocaklarda değişik metalleri ergitip dökebilen, dökülen işleri temizleyebilen ve dökümcülükle ilgili analiz, deney ve gözlem yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Döküm Teknisyeni (Metal), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıplama yapmak,

b) Maça kumu ve maça hazırlamak,

c) İş temizlemek ve mekanik işlemleri yapmak,

d) Metal ergitmek ve dökmek,

e) Analiz, deney ve gözlem yapmak,

f) Özel döküm yöntemlerini uygulamak,

g) Teknik resim çizmek ve okumak,

h) Temel elektrik işlemlerini yapmak,

i) Döküm simülasyon programlarını kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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