Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni görev tanımı nedir, Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni ne iş yapar, Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni Tanımı;

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Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni Maaşları

Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.79

Meslek Adı :

Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kumaşın iplik ve dokuma özelliklerini anlayabilen, her türlü dokuma örgülerinin desenlerini çizme, analizini yapma ve numune kumaş yeterliliklerine sahip, yeni tasarımlar yapabilen, kumaşın maliyetini hesaplayabilen, çeşitli desen programlarını iyi kullanabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak,

b) Kumaşın analizini yapmak,

c) Özgün kumaş tasarımı yapmak,

d) Üretim için armürlü ve/veya jakarlı kumaş deseni hazırlamak,

e) Üretim numunesi oluşturmak,

f) Dokuma desen dairesindeki ekibi yönlendirmek,

g) Maliyet analizi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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