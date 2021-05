Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3119.79

Meslek Adı : Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Kumaşın iplik ve dokuma özelliklerini anlayabilen, her türlü dokuma örgülerinin desenlerini çizme, analizini yapma ve numune kumaş yeterliliklerine sahip, yeni tasarımlar yapabilen, kumaşın maliyetini hesaplayabilen, çeşitli desen programlarını iyi kullanabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak,

b) Kumaşın analizini yapmak,

c) Özgün kumaş tasarımı yapmak,

d) Üretim için armürlü ve/veya jakarlı kumaş deseni hazırlamak,

e) Üretim numunesi oluşturmak,

f) Dokuma desen dairesindeki ekibi yönlendirmek,

g) Maliyet analizi yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni Meslek Kodu “3119.79” olarak belirlenmiştir.

