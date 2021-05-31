Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3119.79
Meslek Adı : Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Kumaşın iplik ve dokuma özelliklerini anlayabilen, her türlü dokuma örgülerinin desenlerini çizme, analizini yapma ve numune kumaş yeterliliklerine sahip, yeni tasarımlar yapabilen, kumaşın maliyetini hesaplayabilen, çeşitli desen programlarını iyi kullanabilen kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş planı yapmak,
b) Kumaşın analizini yapmak,
c) Özgün kumaş tasarımı yapmak,
d) Üretim için armürlü ve/veya jakarlı kumaş deseni hazırlamak,
e) Üretim numunesi oluşturmak,
f) Dokuma desen dairesindeki ekibi yönlendirmek,
g) Maliyet analizi yapmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği) mesleği için “2359.40” kod olarak kullanılır iken Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) mesleği için “8343.09” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni Meslek Kodu “3119.79” olarak belirlenmiştir.