Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı Maaşları

Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 6550_TL'dir. En düşük Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı maaşı 5250_TL, En yüksek ise 7850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.07

Meslek Adı :

Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokuma Makinaları Bakım-Onarımcısı, farklı tür kumaşların üretiminde kullanılan dokuma makinalarının kurma, ayar ve bakım-onarımlarına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokuma Makinaları Bakım-Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Arızaların giderilme önceliğini belirlemek,

b) Yedek parça ihtiyacını belirlemek, yedek parça talebi yapmak ve gelen yedek parçaların kalite kontrolünü yapmak,

c) Makine yağlama ve bakım çizelgelerini hazırlamak,

d) Dokuma makinesini kurmak,

e) Dokuma makinesinin arızasını tespit etmek,

f) Makineyi emniyete almak ve tamir takımlarını hazırlamak,

g) Arızalı bölümü sökmek ve sökülen bölümü temizlemek,

h) Arızalı parçaların tamirinin yapılmasını sağlamak veya arızalı parçaları değiştirmek,

i) Arızalı bölümün montajını yapmak,

j) Takılan parçaların ayarlarını yapmak ve parçaları yağlamak,

k) Makinenin temizliğini yapmak,

l) Periyodik bakım için; hareket gören parçaları, atkı transferini, çözgü salma sistemlerini, yağ seviyesini kontrol etmek ve aşınan parçaları değiştirmek,

m) Dokuma makinesinin koruyucu (planlı) bakımında bütün sitemi ve makine parçalarını kontrol etmek,

n) Bakımı yapılan parçaları sökmek ve temizlemek,

o) Bakımı yapılan parçaları monte etmek ve ayarlarını yapmak,

p) Makinenin dengesini kontrol etmek ve genel uyum ayarını yapmak, q) Makine bakım kayıtlarını tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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