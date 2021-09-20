Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Dokuma Makineleri Operatörü Dokumacı İş İlanları

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı görev tanımı nedir, Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı ne iş yapar, Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı Tanımı;

Dokuma makinesini üretime hazırlayan, dokuma makinelerini besleyen, ayarı yapılmış makinelerde kumaş dokuyan, atkı iplik sarfiyatını takip eden, kopan çözgü ve atkı ipliklerini bağlayan, dokunması biten kumaş topunun kesilip bir sonraki işleme götürme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı Maaşları

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

ilköğretim okulu mezunu olması gerekir.

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı Ne İş Yapar?

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş planı yapar,

b) Kumaş analizi ve tasarımı yapar,

c) Atkı ve örgü ipliği hazırlar,

d) Çözgü ipliklerini hazırlar,

e) Tahar planı hazırlar,

f) Armür planı hazırlar,

g) Kumaş deseni hazırlar,

h) Çözgü ipliklerini lamel, gücü ve taraktan geçirir,

i) Dokuma makinesini çalıştırır,

j) Dokuma kumaş üretimini kalite standartlarına uygun olarak yapar,

k) Kumaş hatalarını kontrol eder,

l) Makinelerin temizlik, basit bakım ve onarımını yapar,

m) Kalite kontrolü yapar,

n) Mesleki gelişime ilişkin etkinliklere katılır. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı mesleğinin meslek kodu 8152.62 olarak belirlenmiştir

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