Dokuma Operatörü/Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3119.77
Meslek Adı : Dokuma Operatörü/Teknisyeni
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Dokuma sektöründe her türlü dokuma makinesini kullanarak çeşitli kumaşları üreten kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Dokuma Operatörü/Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Dokuma öncesi hazırlıkları yapmak,
b) Dokuma işlemini başlatmak,
c) Üretimi takip etmek,
d) Sorumluluğundaki makinelerin ayarlarını yapmak ve takip
etmek,
e) Dokuma örgülerinin çizimini yaparak bilgisayar destekli
desen hazırlamak,
f) Dokuma sürecinde saptanan hata ve arızaları engelleme
çalışmalarına katılmak,
g) Üretimin her aşamasında uygun miktar, kalite ve
standartta ürünün elde edilmesini sağlamak,
h) Beklenmeyen durumlarda, olumsuz durumu amirine
bildirmek,
i) Tekstil alanındaki temel kavramları kullanarak iletişim kurup mesleki yazışmalar yapmak
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Dokuma Operatörü/Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği) mesleği için “2359.70” kod olarak kullanılır iken Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) mesleği için “8131.61” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;