Dokuma Operatörü/Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3119.77

Meslek Adı : Dokuma Operatörü/Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Dokuma sektöründe her türlü dokuma makinesini kullanarak çeşitli kumaşları üreten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokuma Operatörü/Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dokuma öncesi hazırlıkları yapmak,

b) Dokuma işlemini başlatmak,

c) Üretimi takip etmek,

d) Sorumluluğundaki makinelerin ayarlarını yapmak ve takip

etmek,

e) Dokuma örgülerinin çizimini yaparak bilgisayar destekli

desen hazırlamak,

f) Dokuma sürecinde saptanan hata ve arızaları engelleme

çalışmalarına katılmak,

g) Üretimin her aşamasında uygun miktar, kalite ve

standartta ürünün elde edilmesini sağlamak,

h) Beklenmeyen durumlarda, olumsuz durumu amirine

bildirmek,

i) Tekstil alanındaki temel kavramları kullanarak iletişim kurup mesleki yazışmalar yapmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Dokuma Operatörü/Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği) mesleği için “2359.70” kod olarak kullanılır iken Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) mesleği için “8131.61” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Dokuma Operatörü/Teknisyeni Meslek Kodu “3119.77” olarak belirlenmiştir.

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