Dokuma Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Dokuma Sorumlusu Maaşları ve İş İlanları

Dokuma Sorumlusu görev tanımı nedir, Dokuma Sorumlusu ne iş yapar, Dokuma Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dokuma Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dokuma Sorumlusu Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, dokuma işlemlerinde (çözgü, tahar dahil) görev yapan operatörleri ve elemanları sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını yaptıran ve operatörlerin yetkinliğinde olmayan makine ayarlarını yapan, İş organizasyonunun yapılması, makinelere ait üretim planlarının uygulanması, makinelere operatörlerin dağıtılması, imalat sürecinin kontrol edilmesi, makine ve operatörlerin performanslarının değerlendirilmesi ve yapılan testlerin sonuçlarına göre üretimin yönlendirilmesinden sorumludur. Üretilen ürünün uygun miktar, kalite ve standartta olması için gerekli tedbirleri alan kişidir.

Dokuma Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Dokuma Sorumlusu Maaşları

Dokuma Sorumlusu maaşı ortalama aylık 5.250- TL’dir. En düşük Dokuma Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokuma Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Dokuma Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Dokuma Sorumlusu Ne İş Yapar?

Dokuma Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalite çalışmalarını desteklemek

b) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Makine üretim performansını ve operatör performansını kontrol etmek

e) Çözgü makinesinin üretime hazırlanmasını kontrol etmek

f) Makinenin çalıştırılmasını kontrol etmek

g) Sarım yapılmasını kontrol etmek

h) Boş levendin makineye takılmasını kontrol etmek

i) Çile uçlarının levende bağlanmasını kontrol etmek

j) Çözgü ipliklerinin yağlanmasını kontrol etmek

k) Makinenin aktarım için çalıştırılmasını kontrol etmek

l) Makineden levendin çıkarılmasını kontrol etmek

m) Haşıllama işlemini kontrol etmek

n) İplik aktarma işlemini kontrol etmek

o) Tahar makinesinin üretime hazırlanmasını kontrol etmek

p) Tahar işlemini kontrol etmek

q) Taharı yapılmış olan takımın dokuma işlemine hazırlanmasını kontrol etmek

r) Atkı iplik sarfiyatını kontrol etmek

s) Dokuma makinelerinin beslenmesini kontrol etmek

t) Kumaş dokuma işleminin başlatılmasını kontrol etmek

u) Kumaş dokuma işlemini kontrol etmek

v) Kumaş üretimini kontrol etmek

w) Üretim planlaması yapmak

x) Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek

y) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dokuma Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Dokuma Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dokuma Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 3122.21 olarak belirlenmiştir



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