Dokunulmazlık dosyaları Adalet Komisyonu'nda!

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, fezlekenin dün akşam itibarıyla meclise girdiğini söylemesi üzerine, aralarında Kobani olaylarıyla alakalı fezleke hazırlanan 9 milletvekilinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık dosyasının Adalet Komisyonu'na sevk edildiği öğrenildi.

Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamadaü kendisine yöneltilen bir soru üzerine dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili olarak hazırlanan fezlekeler arasında HDPli milletvekilllerinin de olduğunu ifade etmiş, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında fezleke gelip gelmediği sorusuna ise henüz meclise böyle bir kararın ulaşmadığı bilgisini paylaşmıştı.

HDPli dokuz milletvekili hakkında fezleke: Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi!