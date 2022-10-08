Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı görev tanımı nedir, Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı ne iş yapar, Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı Tanımı;

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Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı Maaşları

Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.71

Meslek Adı :

Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesim biriminin üretim hattının, üretim alanın hazırlanması ve hazırlanırken dikkat edilecek hususları belirleyerek işlerin yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinelerin minör ayarlarını yapmak,

b) Üretilen ürünün adet bilgisi kayıt etmek, ilgili birime iletmek,

c) Koli, palet, etiket, biyelik malzemeler, kullanılan araç gereçlerin muhafazasını sağlamak,

d) Üretilen ürünün iş emirlerine uygun tamiratını yapmak,

e) Üretim alanının temiz ve düzenli kullanılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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