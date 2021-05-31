Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 8152.71
Meslek Adı : Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu : Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu : Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Kesim biriminin üretim hattının, üretim alanın hazırlanması ve hazırlanırken dikkat edilecek hususları belirleyerek işlerin yürüten kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Makinelerin minör ayarlarını yapmak,
b) Üretilen ürünün adet bilgisi kayıt etmek, ilgili birime iletmek,
c) Koli, palet, etiket, biyelik malzemeler, kullanılan araç gereçlerin muhafazasını sağlamak,
d) Üretilen ürünün iş emirlerine uygun tamiratını yapmak,
e) Üretim alanının temiz ve düzenli kullanılmasını sağlamak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yatay Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) mesleği için “7523.38” kod olarak kullanılır iken Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü mesleği için “8155.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı Meslek Kodu “8152.71” olarak belirlenmiştir.