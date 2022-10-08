Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü Tanımı;

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Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü Maaşları

Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.72

Meslek Adı :

Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesim biriminin üretim hattının, üretim alanın hazırlanması ve hazırlanırken dikkat edilecek hususları belirleyerek işlerin yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilmiş olan ürünün kalitesini kontrol etmek,

b) Koli, palet, etiket, biyelik malzemeler, kullanılan araç gereçlerin muhafazasını sağlamak,

c) Üretim alanının temiz ve düzenli kullanılmasını sağlamak,

d) İş emirlerine uygun üretimi tamamlamak,

e) Ürün spektine uygun şekilde doğru ürün ölçüsü, koli içi adet, palet dizaynı gibi uygunlukları yerine getirmek,

f) Makinelerin minör ayarlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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