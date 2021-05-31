Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8152.72

Meslek Adı : Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Kesim biriminin üretim hattının, üretim alanın hazırlanması ve hazırlanırken dikkat edilecek hususları belirleyerek işlerin yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilmiş olan ürünün kalitesini kontrol etmek,

b) Koli, palet, etiket, biyelik malzemeler, kullanılan araç gereçlerin muhafazasını

sağlamak,

c) Üretim alanının temiz ve düzenli kullanılmasını sağlamak,

d) İş emirlerine uygun üretimi tamamlamak,

e) Ürün spektine uygun şekilde doğru ürün ölçüsü, koli içi adet, palet dizaynı gibi

uygunlukları yerine getirmek,

f) Makinelerin minör ayarlarını yapmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yaylı Çalgılar Viyola Sanat Dalı Öğretim Üyesi mesleği için “2312.09” kod olarak kullanılır iken Maden Yatakları Ve Jeokimya Öğretim Üyesi mesleği için “2311.32” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü Meslek Kodu “8152.72” olarak belirlenmiştir.

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