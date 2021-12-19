Dokuz Babalı ne demek, TDK'ya göre Dokuz Babalı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dokuz babalı ne demek? Dokuz babalı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dokuz babalı kelimesi. Peki dokuz babalı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dokuz babalı nedir, dokuz babalı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOKUZ BABALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dokuz babalı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dokuz babalı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Babası belli olmayan, birçok erkekle düşüp kalkan bir anadan doğan

