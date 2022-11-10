Dokuz sanatçıdan 10 Kasım'a özel çalışma! Atatürk için "Neredesin Sen" şarkısını seslendirdiler

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84.yıldönümünde özel bir çalışmaya imza attı. 9 sanatçı Atatürk'ün anısına "Neredesin Sen" şarkısını seslendirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da unutulmadı. Saat 09.05 geçe tüm yurtta hayat durdu, milyonlar Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Anma törenleri düzenlendi, vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Dokuz sanatçıdan 10 Kasım'a özel çalışma! Atatürk için Neredesin Sen şarkısını seslendirdiler

9 SANATÇI YER ALDI

Atatürk'ün anısı için Ferhat Göçer’in yönetim kurulu başkanlığındaki MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), özel bir çalışmaya imza attı.

Birol Namoğlu, Aslı Gökyokuş, Yüksel Baltacı, Cansu Kurtcu, Volkan Akmehmet, Kutlu Özmakinacı, Tuna Velibaşoğlu, Gamze Lim ve Sevingül Güler, halk müziğinin usta ismi Neşet Ertaş’ın unutulmaz eseri “Neredesin Sen”i yönetim kurulu üyesi Febyo Taşel’in düzenlemesiyle yeniden seslendirildi.

Sanatçıların yer aldığı klip Ferhat Göçer'in “Önderimiz Atatürk’ü büyük sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.” sözleriyle sona erdi. Klip vatandaşların beğenisi kazandı.

Dokuz sanatçıdan 10 Kasım'a özel çalışma! Atatürk için Neredesin Sen şarkısını seslendirdiler

Saat 09'u 5 geçe hayat durdu! Türkiye, Atatürk için saygı duruşunda bulundu! Tüyleri diken diken anlar...Saat 09'u 5 geçe hayat durdu! Türkiye, Atatürk için saygı duruşunda bulundu! Tüyleri diken diken anlar...

Devlet erkanı Anıtkabir'e geldi! Mustafa Kemal Atatürk için tören düzenlendi!Devlet erkanı Anıtkabir'e geldi! Mustafa Kemal Atatürk için tören düzenlendi!

Saygı, minnet ve hasretle anıyoruz! Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıldönümü...Saygı, minnet ve hasretle anıyoruz! Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıldönümü...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türk sinemasının duayen isminden hayranlarını korkutan haber! Türker İnanoğlu hastanede tedavi altına alındı!
Türk sinemasının duayen isminden hayranlarını korkutan haber! Türker İnanoğlu hastanede tedavi altına alındı!
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında flaş karar! Diziseverler bu habere çok üzülecek!
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında flaş karar! Diziseverler bu habere çok üzülecek!
Sevilen grubun solistinden acı haber! Nazareth'in Dan McCafferty'si 76 yaşında hayatını kaybetti!
Sevilen grubun solistinden acı haber! Nazareth'in Dan McCafferty'si 76 yaşında hayatını kaybetti!
Berfu Yenenler göğüslerinden sonra şimdi de poposuna gelen yorumları ifşaladı! Verdiği videolu yanıtla herkesi güldürdü!
Berfu Yenenler göğüslerinden sonra şimdi de poposuna gelen yorumları ifşaladı! Verdiği videolu yanıtla herkesi güldürdü!
Son Haberler
İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: "Nefes alamıyoruz"
İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: "Nefes alamıyoruz"
Dokuz sanatçıdan 10 Kasım'a özel çalışma! Atatürk için "Neredesin Sen" şarkısını seslendirdiler
Dokuz sanatçıdan 10 Kasım'a özel çalışma! Atatürk için "Neredesin Sen" şarkısını seslendirdiler
Yüksek dozda ilaç enjekte ederek yüzlerce hastasının ölümüne neden olan hemşire: Ölüm Meleği Charles Cullen
Yüksek dozda ilaç enjekte ederek yüzlerce hastasının ölümüne neden olan hemşire: Ölüm Meleği Charles Cullen
Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu hayranlarını üzdü! Evinde kalp krizi geçiren oyuncu...
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu hayranlarını üzdü! Evinde kalp krizi geçiren oyuncu...
Doktorlar dizisinin başrol oyuncusu domuz etiyle yemek yaptı! Takipçileri çileden çıktı!
Doktorlar dizisinin başrol oyuncusu domuz etiyle yemek yaptı! Takipçileri çileden çıktı!
Çok Okunanlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Son dakika | AFAD duyurdu: Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan depremler!
Son dakika | AFAD duyurdu: Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan depremler!
Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Bülent Ersoy'dan makam dersi! Okunan ezanı beğenmeyince şaşkınlık veren bir şey yaptı!
Bülent Ersoy'dan makam dersi! Okunan ezanı beğenmeyince şaşkınlık veren bir şey yaptı!
Eski kız arkadaşını darp ve tehdit etmişti! Ünlü şarkıcıya büyük şok: 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Eski kız arkadaşını darp ve tehdit etmişti! Ünlü şarkıcıya büyük şok: 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"