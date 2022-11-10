Dokuz sanatçıdan 10 Kasım'a özel çalışma! Atatürk için "Neredesin Sen" şarkısını seslendirdiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da unutulmadı. Saat 09.05 geçe tüm yurtta hayat durdu, milyonlar Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Anma törenleri düzenlendi, vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.
9 SANATÇI YER ALDI
Atatürk'ün anısı için Ferhat Göçer’in yönetim kurulu başkanlığındaki MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), özel bir çalışmaya imza attı.
Birol Namoğlu, Aslı Gökyokuş, Yüksel Baltacı, Cansu Kurtcu, Volkan Akmehmet, Kutlu Özmakinacı, Tuna Velibaşoğlu, Gamze Lim ve Sevingül Güler, halk müziğinin usta ismi Neşet Ertaş’ın unutulmaz eseri “Neredesin Sen”i yönetim kurulu üyesi Febyo Taşel’in düzenlemesiyle yeniden seslendirildi.
Sanatçıların yer aldığı klip Ferhat Göçer'in “Önderimiz Atatürk’ü büyük sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.” sözleriyle sona erdi. Klip vatandaşların beğenisi kazandı.
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