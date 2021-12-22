Dokuzaltmışbeşlik ne demek, TDK'ya göre Dokuzaltmışbeşlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dokuzaltmışbeşlik ne demek? Dokuzaltmışbeşlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dokuzaltmışbeşlik kelimesi. Peki dokuzaltmışbeşlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dokuzaltmışbeşlik nedir, dokuzaltmışbeşlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOKUZALTMIŞBEŞLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dokuzaltmışbeşlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dokuzaltmışbeşlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Namlusu 9,65 milimetre çapında olan bir tabanca türü

