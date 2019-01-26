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  3. Dokuzdeğimen köyünde Ahırda çıkan yangın korkuttu

Dokuzdeğimen köyünde Ahırda çıkan yangın korkuttu

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Dokuzdeğimen köyünde çıkan yangından bir ev, bir ahır ve 20 ton saman kül oldu.

Dokuzdeğimen köyünde Ahırda çıkan yangın korkuttu

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Dokuzdeğimen köyünde çıkan yangından bir ev, bir ahır ve 20 ton saman kül oldu.

Edinilen bilgiye dün akşam saatlerinde Dokuzdeğirmen köyünde Halis Coşkun'a ait ev ve ahırda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede ahır yanında bulunan samanlığa sıçradı. Yangın gece boyu sürdürülen çalışma sonrası kontrol altına alınabilirken, 20 ton saman kül oldu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köy sakinlerinin yardımıyla gece boyu yangına müdahale etti. Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Dokuzdeğimen köyünde Ahırda çıkan yangın korkuttu

Dokuzdeğimen köyünde Ahırda çıkan yangın korkuttu

Dokuzdeğimen köyünde Ahırda çıkan yangın korkuttu

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