Dokuzoğlu, “Ben İstanbul’a gitmiyorum, İstanbul bize gelsin”

Araştırmacı, Öykücü-Şair-Bestekar Ahmet Dokuzoğlu, kitaplarını artık kendi adına yayınlayacağını belirterek, "Buradaki amacım Yazarlarımızı sömüren, tekelci yayınevlerine karşı bir başkaldırı niyetidir" dedi.

Dokuzoğlu, "Ben ve Anılar" kitabını Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğünden izin alınarak, Ahmet Dokuzoğlu adına yayım yapmakta olduğunu ve bundan sonraki kitaplarımda aynı durumla piyasaya çıkacağını ifade ederek, "Buradaki amacım Yazarlarımızı sömüren, tekelci yayın evlerine karşı bir başkaldırı niyetidir. Çukurova'mız da nice yazarlar bunların tuzağına düşmüş, onların değerli duygularını sömürerek varlığını sürdürmüşlerdir. Bundan sonra; "Ben İstanbul'a gitmiyorum, İstanbul bize gelsin" düşüncesiyle sömürü guruplarına meydan okuyorum. Onlar yazarlarımızı bölüp parçalamış, eserlerini bu topluma okutamamışlardır. Çünkü emperyalist düşüncelerle hareket ederek, kitap fiyatlarını yüksek tutmuşlar, içerikten çok görüntüyü amaç edinmişlerdir" dedi.

Bu gün ülkemizde okuryazar oranının yüzde 95'lerde olmasına rağmen, kitap okuyan oranının yüzde 5'lere kadar düştüğüne dikkat çeken Ahmet Dokuzoğlu, daha sonra şunları kaydetti:

"Bu o yayın evlerinin ve bölücü siyasi düşüncelerin eseridir. Bunu yenmek için halkımızdan yardım istiyorum. Bana ve benim gibi yazım çalışmasında tanınamayan kişilerin kitaplarını alarak sahip çıkmalarıdır. Başta Devletimizin büyükleri, ayrıca belediye başkanlarımız; kültürümüzü tanıtmak sizlerin en önemli görevidir. Yerel Basınımız da bu görevin sorumlularındandır. Ne yapmanız gerektiğini söylemiyorum. Sadece bu toplumu kitap okumaya teşvik etmenizi diliyorum. O da bizlerden geçer. Unutmayın ne kadar zengin olursanız olun, kitap okumayan toplumların yaşaması, çağdaş dünyaya uyum sağlaması hayaldir."

7.Kitabı olan "Ben Ve Anılar" Kitabında herkesin kendinden bir parça bulacağını vurgulayan Dokuzoğlu, "Kitabı okurken bazen ağlayacak, bazen gülecek, bazen de insanlığımızı sorgulayacaksınız. Sorgulamak insani bir görevimizdir. Şu anda yayınlanmış ve yayınlanacak öykü sayım 100'ü çoktan geçmiştir. Bu yazım hayatında önemli bir yerdir. Dikkate alınacağını umuyorum. Tüm halkımıza hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA