Dolak ne demek, TDK'ya göre Dolak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dolak ne demek? Dolak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dolak kelimesi. Peki dolak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dolak nedir, dolak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dolak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dolak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tozluk yerine bacaklara ayak bileğinden dize kadar dolanan ensiz ve uzun kumaş parçası

- Başörtüsü, yazma

- Boyun atkısı



DOLAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kıran Bey, şimdi bacaklarına dolak sarmış, siyah poturlu, keçe külahlı, göğsünde fişeklikler ve elinde mavzer, tığ gibi bir delikanlıydı.

- Ellerinde güzel, gizemli Arap harfleri ile yazılı dövizleri, bayrakları, başlarında kumaş dolakları.

