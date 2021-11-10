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Dolan Taşı ne demek, TDK'ya göre Dolan Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dolan Taşı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dolan Taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dolan Taşı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dolan Taşı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dolan Taşı ne demek, TDK'ya göre Dolan Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dolan taşı ne demek? Dolan taşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dolan taşı kelimesi. Peki dolan taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dolan taşı nedir, dolan taşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DOLAN TAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dolan taşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dolan taşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mineralleri gözle görülebilen, benekli ve yeşilimtırak renkli gabro ile bazalt arası püskürük kütle

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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