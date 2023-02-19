Dolandırıcı insafa geldi! Depremzede vatandaşı dolandırmayıp uyardı: "Depremzede dolandıramam ben"

Depremzede vatandaş, araba kiralamak isterken dolandırıcılarla iletişim kurdu. Araç kiralamak isteyen kişinin depremzede olduğunu öğrenen dolandırıcı, "Depremzede dolandıramam ben" dedi. Söz konusu yazışma sosyal medyada gündem oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Dolandırıcı insafa geldi! Depremzede vatandaşı dolandırmayıp uyardı: "Depremzede dolandıramam ben"

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 ve Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen deprem felaketinde binlerce bina yıkıldı. Yaşanan deprem felaketinde evi hasar gören bir vatandaş, araç kiralamak istedi. Bir dolandırıcıyla iletişim kuran vatandaş, dolandırıcının insafıyla karşılaştı.

Dolandırıcı insafa geldi! Depremzede vatandaşı dolandırmayıp uyardı: Dolandırıcıyız, depremzede dolandıramam ben

DOLANDIRICI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Deprem nedeniyle evine giremediği için araba kiralamak istediğini ifade eden depremzedeye cevap veren dolandırıcı, "Hocam biz dolandırıcıyız. Depremzede dolandıramam ben, araç kiralama dolandırıcısı çok var" dedi.

Dolandırıcı insafa geldi! Depremzede vatandaşı dolandırmayıp uyardı: Dolandırıcıyız, depremzede dolandıramam ben

DEPREMZEDEYİ UYARDI

Depremzede vatandaş, dolandırıcıya teşekkür etti. Dolandırıcı, depremzede vatandaşa araç kiralaması için internet sitesi önerirken, uyarıda bulunup, "Bu siteler dışında araç kiralamayın, havale, EFT ile sakın para atmayın" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcı insafa geldi! Depremzede vatandaşı dolandırmayıp uyardı: Dolandırıcıyız, depremzede dolandıramam benDolandırıcı insafa geldi! Depremzede vatandaşı dolandırmayıp uyardı: Dolandırıcıyız, depremzede dolandıramam ben

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