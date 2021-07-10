Dolandırıcılar bayramı da kirli oyunlarına alet etti! Emniyetten uyarı "Bayram harçlığı tuzağına düşmeyin"

Bayrama sayılı günler kala dolandırıcılar harekete geçti. İnsanların dini duygularının istismar eden fırsatçılar, asılsız paylaşımlarla insanlardan para koparmaya çalışıyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyarı yapıldı.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN DİKKATLİ OLUN!

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı uyarı ile sosyal medya sitelerinde 'E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu' ifadeleri içeren asılsız paylaşımlara karşı uyarıda bulundu. Yaklaşan bayram öncesi uyarılarda bulunan Emniyet, siber ortamda geliştirilen yöntemlerle yaşanan mağduriyetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

SİBERAY "ASILSIZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

Dolandırıcılar akla hayale gelmeyecek yöntemlerle vatandaşları tuzağına düşürüyor. Paylaşımlara kanan vatandaşlar, sahte yardım kampanyalarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına neden oluyor. Bu nedenle sosyal medya hesaplarından bu tür paylaşımlar yapılmaması gerektiğinin altı çizildi.

"KENDİ HESAPLARINIZDAN PAYLAŞMAYIN"

Farkında olmadan başka insanların da tuzağa düşmesine neden olan paylaşımlara karşı uyarı yapıldı. SİBERAY, yaptığı duyuru ile elektronik ortamdaki bilgi kirliliğine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Bilgi kirliliğine alet olunmaması gereken uyarı içeren SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.