Dolandırıcılar onu da affetmedi! Ünlü oyuncu Hazel Türesan'a dolandırıcı şoku!

Oyuncu Hazal Türesan, vefat eden babasının sigorta borcu olduğunu iddia eden sahte bankacı tarafından 100 bin TL dolandırıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Dolandırıcılar onu da affetmedi! Ünlü oyuncu Hazel Türesan'a dolandırıcı şoku!

İstanbul Bakırköy’de 1 Temmuz 2022 tarihinde oyuncu Hazal Türesan telefondan kendisini bankacı olarak tanıtan kişi tarafından arandı. Babasının sigorta borcu olduğu iddiasıyla 100 bin TL kredi çeken oyuncu Hazal Türesan dolandırıldı. Olaya ilişkin ilk duruşma görüldü. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler Ayşen Türesan ve Hazal Türesan ile avukatı hazır bulunurken, tutuksuz sanık Alperen Şanlıtürk ise duruşmaya gelmedi.

Müşteki Ayşen Türesan beyanında, “Dışardaydık. Arayan kişi bankasından aradıklarını vefat eden eşimin adını da söyleyerek sigorta borcu olduğunu söyledi. Eşimin hatırası aklıma geldiği için duygusallaştım ve konuşamayacağımı söyleyerek telefonu kızıma verdim. Görüşmenin gerisini kızım gerçekleştirdi. Şikayetçiyim” dedi.

Dolandırıcılar onu da affetmedi! Ünlü oyuncu Hazel Türesan'a dolandırıcı şoku!

DOLANDIRICILARDAN AKILALMAZ OYUN

Müşteki Hazal Türesan beyanında, “Telefonu ben aldıktan sonra vefat eden babamın ölüm tarihinde dahil olmak üzere birçok doğru bilgi verdi. Bana bu şekilde güven telkin etti. Ardından ben kendisine babama ait tüm borçlarını kapattığımı söyledim. Ancak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs bu işlemlerden önce online olarak kredi başvurusunda bulunduğumuzu söyledi. Ben bu durumu teyit etmek amacıyla durumu sordum. Böyle bir şey olmadığını ifade ettim. Ben bir yandan telefondan böyle bir şey olabilir mi diye bakıyordum. Ancak dışardaydık ve yurtdışına çıkacaktım bundan dolayı çok fazla vaktimiz de yoktu. Beni acele ettirmek suretiyle yapmış olduğu yönlendirmeler çerçevesinde kredi kullandırttı. Daha sonra bildirmiş olduğu iban numarasına ben bu krediyi gönderdim. Olay bu şekilde gerçekleşti. Toplamda 100 bin TL gönderdim. Telefondan kafamı kaldırdım ve anneme dolandırıldığımızı söyledim. Ancak iş işten geçmişti. Hatta şahısla konuşurken bana banka birazdan sizi arayacak ve anket doldurmanızı isteyecek daha sonra bunu yanıtlarsınız şeklinde yönlendirmede bulundu. Bu esnada banka şüpheli işlem yaptığım için bana ulaşmaya çalışıyormuş ancak ben telefondaki şahsın yönlendirmesi sebebiyle aramayı reddettim. Ardından ben bankayı aradım. Konuşan şahıs paranın hesaptan çıktığını yapacak bir şey kalmadığını söyledi. Ben babama ilişkin bana verdiği bilgilere nasıl ulaştıklarını sordum. Bazen sistemlerin hacklendiğini ve bu şekilde bilgi aldıklarını ifade ettiler” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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