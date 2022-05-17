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  3. Dolandırıcılara büyük darbe! Nefes kesen şafak operasyonu!

Dolandırıcılara büyük darbe! Nefes kesen şafak operasyonu!

Ünlü yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin, başkalarına ait kredi karti bilgileriyle ünlü sosyal medya platformu Twitch'te yayın yapan kişilere para göndererek dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraları akladığı belirlendi. Daha önce de Twitch yayıncılarına yönelik operasyon yapıldığı ve bugün yapılan operasyonun ikinci kısmı olduğu bilgilerine ulaşıldı.

Dolandırıcılara büyük darbe! Nefes kesen şafak operasyonu!

18 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, yapılan geniş çaplı çalışmada 18 şüpheliyi tespit etti. Operasyonun İstanbul ayağında ise başta Bağcılar olmak üzere 9 ilçedeki adreslere operasyon yapıldı.

Dolandırıcılara büyük darbe! Nefes kesen şafak operasyonu!

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Bağcılar İnönü Mahallesi 425. Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katı oldu.

Dolandırıcılara büyük darbe! Nefes kesen şafak operasyonu!

Adreslerde yapılan aramalar sonrasında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Dolandırıcılara büyük darbe! Nefes kesen şafak operasyonu!

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