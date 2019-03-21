Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Sahte Logolar"

Yetkililer, son günlerde binlerce kişinin mağdur edildiği yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili özellikle sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Yetkililer, mağdurların özellikle Twitter özerinden tuzağa çekildiğini, resmi kurum ve kuruluşların Twitter üzerinde açtıkları hesapları doğrulatarak isimlerinin yanına "mavi tık" aldıklarını bildirdi. "Mavi tık" bulunmayan hesaplarda yayınlanan, çeşitli vaatleri içeren ilanların bulunduğu linklere kesinlikle tıklamamak gerektiğine dikkat çekildi.

YÖNTEM ŞÖYLE İŞLİYOR

Siber dolandırıcılar, önce internet bankacılığı işlemlerinin güncellendiğini oluşturdukları sahte sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Ardından banka resmi siteleri ile birebir kurguladıkları internet sitesine müşterileri yönlendiriyor. Linke tıkladıktan sonra, ilk kez tıklayanlara bankanın 7 bin lira para veya "telefon ile internet paketi" hediye edileceği yalanıyla kandırabildikleri kişilerin kart numarası ile şifrelerini ele geçiriyor.

Bu yöndeki dolandırıcılık olaylarına ilişkin emniyet ve banka ekiplerinin birlikte çalışmalar yaptıkları öğrenildi.