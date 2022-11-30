Dolandırıcılığın bu kadarına da pes, 220 kişiyi bakın nasıl mağdur ettiler?

Dolandırıcılıkta gün geçmiyor ki şaşıracağımız buda olur mu? diyeceğimiz haberler duymayalım. 34 şüpheli yabancı yatırımcı vaadiyle kurdukları paravan şirketlerle akıl almaz yöntemlerle birçok vatandaşı mağdur ettiler.

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Dolandırıcılığın bu kadarına da pes, 220 kişiyi bakın nasıl mağdur ettiler?

Devre mülk sahiplerini yabancı yatırımcı vaadiyle kandıran, paravan şirkete çağırdıkları mağdurları oyalayıp onlardan habersiz telefonlarına mobil bankacılık uygulaması yükleyerek kredi çeken ve parayı kendi hesaplarına aktaran 34 şüpheli, Kocaeli merkezli İstanbul, Yalova, Sakarya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, paravan şirket kurup devre mülk sahiplerini dolandıran şüpheliler polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şüphelilerin, paravan şirket üzerinden devre mülk sahiplerini arayıp, sahibi oldukları devre mülkleri yabancı yatırımcılara yüksek fiyatlara satabileceklerini söyledikleri, bu kişileri güven sağlamak amacıyla kurdukları paravan şirketlere çağırdıkları ve burada müştekilerin telefonlarına onlardan habersiz mobil bankacılık uygulaması yükleyip, kredi çektikleri tespit edildi. Aynı zamanda dolandırıcıların, çekilen kredileri kendi hesaplarına aktardıkları ve yine güven oluşturmak adına başka illerde atıl durumda bulunan devre mülklere dair satış sözleşmesi imzalattıkları belirlendi. 220 kişiyi dolandıran 34 şüpheli, Kocaeli merkezli İstanbul, Yalova, Sakarya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikametleri ve 2 paravan şirket ofislerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, mağdurlara ait çok sayıda evrak, çok sayıda şirkete ait kaşe, suçta kullanılan telefonları, SİM kartları ve devre mülk sözleşmeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 29 şüpheliden A.A. ,İ.U.İ., S.K., Z.Ö., H.T., Y. A. ve O.Z. isimli 7 şüpheli tutuklandı.

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