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Dolandırıcılıkta yeni sistem! Telefonla konuştu! 10 dakikada 40 bin TL'den oldu

Gelişen teknolojiyi kullanan dolandırıcılar yine bir kişiyi mağdur etti. Reklam danışmanı olan Sibel Acar isimli bir kadın, dolandırıcılar tarafından 10 dakika konuşması sırası sonrası 40 bin TL'sinden oldu. Durumun ardından Acar, bankanın güvenlik açığından dolayı bankaya dava açtı.

Dolandırıcılıkta yeni sistem! Telefonla konuştu! 10 dakikada 40 bin TL'den oldu

Mobil bankacılıktan para çalma sistemi dolandırıcıların şu sıralar yeni hedefi oldu. Reklam danışmanı olan Sibel Acar'ı arayan ve bankanın dosya masraflarını geri iade edeceğini söyleyen dolandırıcılar, 10 dakikada kadının kredi kartından 40 bin TL çekti. Acar'ın durumu fark etmesinin ardından güvenlik açığı olduğu iddiasıyla bankaya dava açıldı. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcıların hedefleri de sık sık değişiyor. Daha önce kendilerini savcı veya polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslar, bu sefer de hedeflerine mobil bankacılık aracılığıyla para işlemi yapanları koydu.

Dolandırıcılıkta yeni sistem! Telefonla konuştu! 10 dakikada 40 bin TL'den oldu

KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITTILAR

CNN Türk'ten Ceylan Sever ile Engin Özbek'in özel haberine göre reklam danışmanı olarak görev yapan Sibel Acar, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, Sibel Acar' a bankanın yıllardır kendisinden kestiği dosya ve sigorta masraflarını iade edeceklerini söylediler.

Dolandırıcılıkta yeni sistem! Telefonla konuştu! 10 dakikada 40 bin TL'den oldu

BANKAYA DAVA AÇILDI

Telefon konuşması yaklaşık 10 sürdü. Bu sürede Acar'ın kredi kartından toplamda 40 bin liralık iki ayrı para transferi gerçekleşti. Mobil banka uygulamasına uzaktan bağlanan dolandırıcılar ve güvenlik açığı olduğu ileri sürülen banka hakkında Sibel Acar savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul 8. tüketici mahkemesinde de bankaya dava açtı.

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