Dolandırıldığı için gittiği avukatın da dolandırdığını iddia etti

Trabzon'da yaşayan Şahinaz Ulusoy, dolandırıldığı için başvurduğu avukatın da kendisini dolandırdığını iddia etti.

Trabzon'da yaşayan Şahinaz Ulusoy, bir süre boyunca çalıştığı iş yerinde alacaklarını alamadığı için ayrıldı. İş yerinde sorun yaşayan Ulusoy, avukat M.S.'ye başvurarak bir dava açmak istedi. Alacaklarını tahsil etmesi için başvurduğu avukatın kendisinden dava açmak için para istediğini ancak bir yıl boyunca kendisini oyalayarak dava açmadığını iddia eden Ulusoy, avukat M.S.'yi Trabzon Barosu'na şikayet edeceğini söyledi.

Avukata dava açması için 3 bin TL verdiğini iddia eden Şahinaz Ulusoy, "Ben iş yerindeki alacaklarım için avukata başvurdum. Avukat bana dava açacağını söyledi. Sonra bana uzlaşma açacağını belirtti. Uzlaşmaya gelmediler dedi. Dosya açılacağını söyleyerek benden para istedi. 3 bin TL para verdim. Sonra davayı açtık dedi. Ben e-devletten kontrol ediyordum ama oraya da düşmüyordu. Dava oldu oraya da gelmedi dedi. Şüphelenmeye başladım. Adliyeye giderek sordum baktım ki benim açılmış bir davam yok. Bana dava dosyasının numarasını gönderin dedim göndermedi. Numaramı engelledi. Sonra bir yerde oturup konuştuk. Ben davayı açacaktım ama o aralar bir sıkıntım vardı dedi. Daha önce birilerini de aynı şekilde dolandırmış. Beni dolandırdı en azından başka birilerini dolandırmasın istiyorum. Şu anda savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Vekaletimi ondan aldığım zaman yine aldınız diyor" dedi.

Bir yıl boyunca avukatın kendisini oyaladığını savunan Ulusoy, "Ben davanın açılmadığından bir hafta önce haberim oldu. Yaklaşık bir yıllık bir süre geçti. Parayı ödediğime dair tanıklarım var. Ben bunlar ödenir karşılığında makbuz alınır diye bilmiyordum. Daha önce avukata gitmediğim için bilmiyordum. Bir devletin avukatı bunu yaparsa bizim kime güvenmemiz gerekiyor. Ben dolandırıldığım için avukata gittim bu sefer avukat da beni dolandırdı" şeklinde konuştu.

Suçlamaları kabul etmeyen avukat M.S. ise, "Alacaklarını almak için bize başvuru yaptı, durumunu anlattı. İspatı yoktu. Biz de beraber çalıştığınız arkadaşlarınızı şahit gösterebilirseniz biz davayı başlatabiliriz dedik. Bizi oyaladı. Sıkıntı bir davaydı ispatı yoktu. Bize dava için para vermedi. Ben de şantaj ve tehdit konularında bir dava açmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA