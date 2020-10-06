Dolandırılmak üzere olan muhtar, küfrü yiyince gerçeği anladı!
Sivas’ta bir muhtar kendisini savcı olarak gösteren dolandırıcıların tuzağına düşüp köyden şehre para çekmek için geldi. Ardından tekrar sahte savcı ile konuşan muhtar, savcıyı sinirlendirmesi üzerine küfrü yiyince işin gerçeğini anlayıp durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşanan olayda Bakırcıoğlu köyü muhtarı Mustafa Bozkurt’u kandırıp hesaplarına dolandırıcılar tarafından el konulduğunu ve hesabından 15 bin TL çekilmesi istendi. Bozkurt ise şehre gelip parayı çektikten sonra sahte savcıyla tekrar konuştu. Geçen konuşmada savcı sinirlenip Mustafa Bozkurt’a küfredince gerçek ortaya çıktı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine dolandırıcı şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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