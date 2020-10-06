Dolandırılmak üzere olan muhtar, küfrü yiyince gerçeği anladı!

Sivas’ta bir muhtar kendisini savcı olarak gösteren dolandırıcıların tuzağına düşüp köyden şehre para çekmek için geldi. Ardından tekrar sahte savcı ile konuşan muhtar, savcıyı sinirlendirmesi üzerine küfrü yiyince işin gerçeğini anlayıp durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.