Dolandırılmaktan polis kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın son anda polis tarafından dolandırılmaktan kurtarıldı.

Orhaniye Mahallesi'nde ikamet eden N.D. (40) isimli kadını telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtarak, "Banka hesaplarınızı PKK ele geçirmiş" yalanıyla kandırdı. Dolandırıcının söylediklerine inanan kadın, altınlarını alarak evden çıktı. Durumdan haberi olan yakınları kadının telefonun sürekli meşgul olması üzerine emniyet ekiplerinden yardım istedi. Verilen eşkal doğrultusunda polis ekipleri kadını aramaya başladı. Ekipler kuyumcular çarşısında N.D'yi altınları tam bozdurmak üzereyken buldu. Ekipler, altınları bozdurmayı engelleyerek kadının dolandırılmasını engelledi. Polisin dikkati sonucu dolandırılmaktan kurtulan kadın, yakınlarıyla birlikte evinin yolunu tuttu. Polisin ve yakınlarının zamanında olaydan haberdar olmasıyla N.D'nin dolandırıcılara 30 bin TL'de kaptırmasının önüne geçildi.

Kaynak: İHA