Dolapdere sanayi sitesinde yangın: 1 kişi öldü

Başakşehir Dolapdere sanayi sitesindeki torna işleri yapan bir iş yerinde çıkan yangında, iş yeri çalışanı hayatını kaybetti.

Yangın, saat 06.50 sularında Ziya Gökalp Mahallesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Dolapdere Sanayi Sitesi'nde torna işleri yapan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre torna imalat işleri yapan iş yerinden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra içeride birinin olduğunu fark etti. İş yerinde yoğun dumanların içinde kalan evsiz ve iş yerinde çalışıp, kalan Sait Korucu isimli kişiyi itfaiye ekipleri, battaniyeye sarılı bir şekilde kurtardı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından Korucu'nun dumandan zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA