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  3. Dolar 15 TL'yi aştı, altın fiyatları fırladı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı kuyumculara koştu! İşte güncel altın fiyatları

Dolar 15 TL'yi aştı, altın fiyatları fırladı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı kuyumculara koştu! İşte güncel altın fiyatları

Dolar kurunun uzun bir aranın ardından 15 TL'yi aşması sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram ve çeyrek altın bunun üzerine yükselirken son durumu merak edenler için 10 Mayıs 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Dolar 15 TL'yi aştı, altın fiyatları fırladı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı kuyumculara koştu! İşte güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 10 Mayıs 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...