Dolar 15 TL'yi aştı, altın fiyatları fırladı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı kuyumculara koştu! İşte güncel altın fiyatları
Dolar 15 TL'yi aştı, altın fiyatları fırladı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı kuyumculara koştu! İşte güncel altın fiyatları
Dolar kurunun uzun bir aranın ardından 15 TL'yi aşması sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram ve çeyrek altın bunun üzerine yükselirken son durumu merak edenler için 10 Mayıs 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...